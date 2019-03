81-årig kvinde blev i sidste uge fundet dræbt i sit hjem. Sigtet mand mistænkes for to andre drab.

En 26-årig mand er blevet sigtet for drab på tre ældre mennesker i et boligkompleks i København. Ofrene er henholdsvis 80, 81 og 83 år, oplyser Københavns Politi.

En af ofrene er tilsyneladende blevet dræbt ved kvælning, mens der ikke er oplysninger om de andres dødsårsag.

Efterforskningen af drabene begyndte at rulle, da en 81-årig kvinde i sidste uge blev fundet dræbt i sit hjem i et mindre boligkompleks på Østerbro.

Pårørende og beboere i komplekset gjorde i den forbindelse betjente opmærksomme på, at andre mistænkelige hændelser var sket i tiden inden drabet.

Frygten var, at andre beboere havde været udsat for lignende forbrydelser. Og det er der altså noget, som tyder på.

I hvert fald er den 26-årige mand nu sigtet for yderligere to drab. Det drejer sig om en 83-årig kvinde, som døde 7. februar, og en 80-årig mand, der døde 2. marts.

Den 26-årige mand blev anholdt i weekenden og sigtet for drab og røveri af særlig farlig karakter.

Københavns Politi mener, at kvinden blev dræbt i sin lejlighed, som den 26-årige fik adgang til, efter at han havde franarret hende en nøgle.

Derefter forlod han angiveligt lejligheden med et Visa/Dankort og et mastercard, som han efterfølgende foretog flere køb med.

- Vi har i to tilfælde kunnet konstatere, at der har været misbrug af dankort, som er sket, efter at de pågældende personer er afgået ved døden, siger Brian Belling, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi.

- Men af hensyn til efterforskningen og af hensyn til de pårørende kan vi på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på de mistænkelige omstændigheder ved dødsfaldene, siger han i en pressemeddelelse.

Det var pårørende til den 81-årige kvinde, der kontaktede politiet. De var bekymrede over, at de ikke kunne komme i kontakt med hende. I lejligheden lå kvinden død.

Politiet har ikke ønsket at oplyse, hvad der har ført til anholdelsen af den 26-årige. Han blev ved et grundlovsforhør søndag varetægtsfængslet i knap fire uger.

Han vil ikke blive genfremstillet på grund af de nye sigtelser, oplyser Brian Belling.

Det kom under retsmødet i weekenden ikke frem, hvad politiet mener, der er sket i lejligheden i forbindelse med røveriet. Dommeren valgte at lukke dørene af hensyn til efterforskningen.

Den 26-årige nægtede sig skyldig ved søndagens grundlovsforhør. Det er uvist, hvordan han stiller sig til de nye sigtelser.