Radio24syvs chance for at fortsætte som FM-kanal er endegyldigt slukket, efter at den nye kulturminister, Joy Mogensen (S), har meldt ud, at man ikke genåbner FM-udbuddet.

Det vækker endnu en gang skuffelse hos medarbejdere på Radio24syv, der gennem halvandet år har stået på mål for en række politiske udspil for stationens fremtid. Det fortæller tillidsrepræsentant på stationen Emma Oehlenschläger.

- Vi har spist citronen i mange skiver i løbet af det sidste halvandet år. På den måde er det en afslutning på lang tids frustration, siger hun.

I stedet spirer håbet nu hos Radio24syv-medarbejdere om, at radioen fortsætter som DAB-kanal.

- Der er stort håb om, at man byder på DAB-kanalen. Det var en festdag, da vi fik at vide, at det er en mulighed, siger hun.

Det er op til ledelsen af Radio24syv, om man vil byde på DAB-kanalen, der vil blive støttet med 70 millioner kroner om året.

Kanalen vil samtidig få lov til at sende seks minutters reklame i timen. Samtidig er der ikke et geografisk krav om placeringen af kanalen, som det ellers var et krav på FM4-kanalen.

Med et nyantændt håb, om at Radio24syv fortsætter som DAB-kanal, opstår ifølge tillidsmanden et nyt problem.

Man kan tidligst sende radio på DAB-kanalen fra 1. januar. Radio24syv sender for sidste gang på FM4 den 31. oktober.

- På vegne af mine kolleger bliver jeg frustreret endnu engang, fordi vi står i en situation, hvor medarbejdere skal forholde sig til, at der er to måneder, hvor deres arbejdsplads ikke eksisterer.

- Det vil ikke kun ramme medarbejdere privat, men det er også respektløst over for det kæmpe arbejde, det har været at bygge radioens kvalitet op igennem otte år, siger Emma Oehlenschläger.

Radio24syvs sendetilladelse udløber 31. oktober, og såfremt sendetilladelsen først træder i kraft 1. januar, er det ikke attraktivt at flytte radioen over på DAB.

Det slår Anders Krab-Johansen, koncerndirektør i Berlingske Media, fast.

- Vi har fra starten sagt, at vi skal se de endelige betingelser for DAB-udbuddet, før vi kan tage stilling til det. Som jeg forstår det, så kan man først begynde at sende 1. januar 2020.

- Og det er ikke interessant, hvis vi skal lukke hele radioen ned for at genåbne den to måneder efter. Det er dårligt for lytterne, og det er umuligt at drive som virksomhed og få de rigtige folk og økonomi til det, siger koncerndirektøren.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen står Radio24syv imidlertid godt i forhold til at fortsætte som DAB-kanal.

- Da Radio24syv har opbygget et fagligt solidt miljø og profil, er de måske bedre rustet end så mange andre til at starte på en DAB-flade, siger hun.

Berlingske Media ejer 70 procent af Radio24syv, mens den resterende del ejes af virksomheden Peoplegroup.