23 personer er nu løsladt i sagen om teledata

Antallet af løsladelser på grund af tvivlen om brug af teledata i straffesager stiger.

Indtil videre er 23 personer blevet sat på fri fod fra varetægtsfængsling, og desuden er 22 sager ved domstolene blevet udsat.

Det oplyser anklagemyndigheden tirsdag om status mandag klokken 16.

Både løsladelser og udsættelser skyldes et indgreb fra rigsadvokat Jan Rechendorff søndag 18. august.

Den dag besluttede den øverste anklager at trække i håndbremsen. Rigspolitiet havde fundet ud af, at der var fejl med hensyn til telemasters nøjagtige placering.

Derfor må teledata ikke bruges som bevis i straffesager og heller ikke som grundlag for varetægtsfængsling i en periode frem til 18. oktober. Stoppet er midlertidigt.

Blandt de løsladte er syv mænd i en sag om hash i Esbjerg, en tiltalt i en sag om drabsforsøg i bandemiljøet i København samt en mand, der er anklaget i forbindelse med en fangeflugt i Nykøbing Falster.

I forvejen var der opstået usikkerhed om teleoplysninger. I foråret opdagede Rigspolitiet, at der var en fejl i det it-system, som konverterer oplysninger fra teleselskaber om mobiltelefoners placering. Sagen kom frem med en vis forsinkelse. Dommere og forsvarere fik ikke straks besked.

En landsdommer og andre er af Justitsministeriet sat til at se på problemets omfang.

Problemet opstår på to fronter.

Dels har politiet i nogle tilfælde i forbindelse med efterforskning ikke har fået samtlige oplysninger om mobiltelefoners placering på bestemte steder. Og dels har de tiltalte ikke fået adgang til samtlige oplysninger, hvilket kan have haft betydning for deres forsvar. Det er blevet nævnt, at op mod 10.000 sager skal gennemgås.