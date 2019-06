23-årig idømt forvaring for drab med 119 knivstik

En 41-årig mand blev 1. februar stukket ihjel med 119 knivstik i sit eget hjem i Bjerringbro. Tre af stikkene var dræbende.

Forbrydelsen koster mandag 23-årige Hans Petter Bitsch Eskesen en dom, der lyder på forvaring. Foruden drabet er han dømt for en stribe tilfælde af grov vold og vold i gentagelsestilfælde.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Dommen er faldet ved Retten i Viborg.

Den 23-årige har i løbet af retssagen ikke fortalt noget om sit motiv til den voldsomme handling. Han tilstod dog drabet ved det første retsmøde.

Forvaring er formelt set ikke en straf. Det er derimod en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være farlig.

Formålet er at beskytte samfundet mod den pågældendes farlighed.

På den måde minder forvaring om fængsel på livstid. Det er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.

Hans Petter Bitsch Eskesen har sammen med sin advokat valgt at anke dommen. Han går ikke efter en frifindelse, men en lavere straf.

Drabet på 41-årige Niels Ole Nuko skete i et hus på Bredgade i Bjerringbro. Halvanden time senere blev Hans Petter Bitsch Eskesen anholdt foran en kiosk cirka halvanden kilometer fra stedet. På sig havde han en kniv.

Den dømte har under retssagen fortalt, at han var "drukkammerat" med sit offer. På drabstidspunktet var Hans Petter Bitsch Eskesen gift, men han er senere blevet skilt.

I retten er det også kommet frem, at han er lavt begavet, grænsende til lettere retarderet. Han er dog hverken sindssyg eller psykotisk.