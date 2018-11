22-årig frikendt for drabsforsøg mod 16 på liste

En mand dømmes for et drabsforsøg, men frifindes for 16. Anklager mente, at han havde en dødsliste.

En 22-årig mand er blevet frikendt for at ville slå 16 personer ihjel, som stod på en liste, som han havde skrevet.

Men manden dømmes for at forsøge at dræbe og voldtage en 24-årig kvinde i Aalborg 2. januar.

Det skriver Ekstra Bladet.

Straffen udmåles senere torsdag.

Politiet mente, at en liste med 17 navngivne personer, der blev fundet hos den 22-årige, var en liste over folk, der skulle voldtages og slås ihjel. Men retten mener altså ikke, at der er tale om drabsforsøg i de 16 tilfælde.

I et tilfælde lykkedes det for manden at gøre fysisk skade på en af personerne på listen, og det er han kendt skyldig i.

Det var en kvinde på 24 år, som var hans nabo. Hun blev ifølge anklagen en aften i januar bundet med strips, hvorefter hun blev forsøgt kvalt og voldtaget.

Manden har i sagen nægtet sig skyldig.

Hans forsvarer, Charlotte Møller Larsen, fortalte efter tiltalen, at listen med navne ikke var tænkt som en liste med personer, der skulle slås ihjel.

- Det er korrekt, at der er en liste, og min klient har også en forklaring på denne her liste. Vi er bestemt ikke enige i, at det er det, som anklagemyndigheden har skitseret.

- Den liste kunne have et andet formål - for eksempel en indbrudsliste, hvis man ville begå tyveri. En liste kan dække over mange andre ting, end det politiet har angivet, sagde advokaten i august.