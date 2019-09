22-årig død: Større antal skud blev affyret mod bil i Ishøj

En skudepisode i Ishøj kostede søndag aften en 22-årig mand livet.

Desuden blev en jævnaldrende ramt af skud i ballen. Han er meldt uden for livsfare.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse om skyderiet mandag formiddag.

De to mænd befandt sig sammen med en tredje mand på samme alder i samme bil, da skuddene faldt.

Den tredje mand blev ikke ramt af skud, men han skal angiveligt have skåret sig på noget glas i forbindelse med skyderiet.

Politiet modtog meldingen om skyderiet, der fandt sted på Gildbrovej i Ishøj søndag klokken 21.16.

Ifølge politiet blev der affyret et større antal skud i forbindelse med skudepisoden.

På nuværende tidspunkt tyder efterforskningen på, at skyderiet var et opgør i det kriminelle miljø, oplyser politiet.

Skudepisoden ser ud til at være fanget på video. Således findes en video, som angiveligt viser skyderiet. Politiet efterforsker, om videoen stammer fra skyderiet.

Politiet oplyser, at videoen florerer på de sociale medier - men politiet opfordrer samtidig til, at den ikke deles på grund af sagens alvorlige karakter.

Der er endnu ikke foretaget en vurdering af, om det er ulovligt at dele videoen.

Men tidligere har det vist sig at være ulovligt at dele en drabsvideo.

Således blev en kvinde i maj i Retten i Næstved dømt for at dele en video, som viser drabet på en ung dansk kvinde i Marokko i december. Hun fik en betinget straf og samfundstjeneste.

Alle vidner til skyderiet opfordres til at kontakte politiet på telefon 114.

Politiet vil mandag ikke oplyse, om der er anholdt nogen for skyderiet, men politiet oplyser, at det har sat "massivt ind for at fange gerningsmændene,"

Politiet arbejder mandag på at genetablere trygheden i området, hvor skyderiet fandt sted.

Derfor er politiet talstærkt til stede - både med efterforskere, politipatruljer, og mandag morgen er en mobil politistation sat ind i området.

- Vi opfordrer alle vidner i denne sag til at kontakte os telefonisk på 114 eller komme forbi vores mobile politistation.

- Det er også muligt at ringe til den mobile politistations Tryghedstelefon på 51 149 114, udtaler politidirektør Kim Christiansen i meddelelsen.

De nærmeste pårørende er underrettet.