22-årig anholdt for trusler mod et uddannelsessted

Via et socialt medie har en mand angiveligt fremsat trusler mod et uddannelsessted. Han blev mandag anholdt.

En 22-årig mand er mandag anholdt for trusler rettet mod sit tidligere uddannelsessted. Truslerne skulle være fremsat via et socialt medie.

Det oplyser Københavns Politi.

- Vi vil på det kraftigste bede alle tænke over, hvad de skriver på sociale medier. Vi tager alle trusler meget alvorligt, skriver politiet på Twitter.

Manden blev anholdt ved middagstid mandag ved Tårnby Station.

Politiet er meget ordknappe i sagen og ønsker hverken at oplyse, hvad truslerne handlede om, hvilket studie truslerne var rettet mod, hvad manden selv har forklaret, hvilke bevæggrunde han skulle have for at fremsætte trusler, eller om han begæres varetægtsfængslet.

Der pågår stadig efterforskning i sagen, oplyser politiet.