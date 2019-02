20.000 elever på dannelsestur i Freja Maries spor

Torsdag skydes projektet "Kend dit land" i gang. Skolebørn skal på dannelsestur for at lære dansk natur, kultur og historie at kende.

- Jeg synes, Danmark virkede sejere, efter jeg havde været på den tur. Jeg vidste ikke, der var så mange flotte steder, og jeg lærte også meget nyt om fossiler.

Sådan lyder det fra Freja Marie fra 4.A på Ellebjerg Skole i København efter et besøg på ved Møns Klint. Hun var en del af de omkring 3000 4. klasse-elever, som sidste efterår deltog i pilotprojektet "Kend dit land".

Nu bliver projektet skudt rigtigt i gang.

- Hele ideen er, at børnene, allerede fra de er helt små, skal få en forståelse for, hvad det er for et land, vi lever i. Hvad er det for en natur, kultur og historie, vi har, siger kirke- og kulturminister Mette Bock (LA).

De danske kommuner kan frivilligt ansøge om at være med indtil den 15. april, og det er en mulighed, Mette Bock håber, mange kommuner vil benytte sig af, så flere elever kan blive sendt på tur.

- I dag er der mange børn, som ser den store verden, og som tager på ferie udenlands, men jeg tror, det vil sætte sig i børnene, hvis de bor i København og får set, hvor smuk en natur der er ude i landet, eller hvis de kommer fra Vestjylland og ser nogle af de store nationale kulturinstitutioner, siger Mette Bock.

En af de lærere, som har været med og har taget positivt imod projektet, er Lene Hyldgaard Bach fra Søndervangskolen i Favrskov kommune.

- For eleverne har det været som at træde ind i en boble af muligheder, de næsten ikke vidste eksisterede. Børnene ser på en måde sig selv som agenter i en virtuel verden, så det her med at rejse i bus, væk fra mor og far, og nærmest skulle til et andet land, det er en radikal fornyelse af deres verdenssyn, fortæller Lene Hyldgaard Bach.

Hun var med sin 4. klasse på tur til Odsherred i efteråret, og hun kalder turen en "modenhedsopgradering".

- Vi står overfor en opgave med en verden, der er forankret i den digitale verden fremfor den reale verden, og derfor er det her projekt et godt sted at starte, fortæller Lene Hyldgaard Bach.

Kirke- og kulturminister Mette Bock håber at kunne sende op til 20.000 skoleelever afsted på bustur på den anden side af sommerferien.