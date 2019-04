20-årig anholdt for digitale sexkrænkelser

Anklagemyndigheden vil have en 20-årig mand fængslet i sag om digitale sexkrænkelser.

Politiet i Syd- og Sønderjylland har anholdt en 20-årig mand i en sag om digitale sexkrænkelser.

Anklagemyndigheden har vurderet, at mistanken mod ham er så alvorlig, at han bør varetægtsfængsles. Han bliver derfor stillet for en dommer torsdag eftermiddag, skriver politikredsen på Twitter.

Hvad sigtelserne nærmere drejer sig om, er endnu uklart.

I meddelelsen på Twitter skriver politikredsen, at anklagemyndigheden vil begære lukkede døre til retsmødet. Og derfor ønsker man ikke at oplyse yderligere.

Hvor mange forhold, den 20-årige skal have begået, er heller ikke oplyst.

Ritzau har torsdag været i kontakt med anklagemyndigheden, som undersøger, om der kan gives yderligere oplysninger forud for retsmødet.

Ifølge Ritzaus oplysninger skal der være rejst sigtelse efter straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse. Her er strafferammen to års fængsel. Hvis offeret er under 15, stiger den til fire år.

Den 20-årige kommer ifølge politiet fra Varde-området. Politiet har ikke oplyst, hvorledes han forholder sig til de rejste sigtelser.

Grundlovsforhøret bliver holdt torsdag klokken 11 ved Retten i Esbjerg.