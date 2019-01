Der er konstateret tuberkulose i Haslev. Statens Serum Institut har sagt, at der ikke er grund til panik.

Antallet af smittede med tuberkulose i Haslev er tirsdag steget til 19.

Det skriver mediet Sjællandske, der har talt med Lothar Wiese, der er speciallæge i infektionsmedicin på tuberkulose-ambulatoriet på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Fredag kunne Sjællandske berette, at otte 9.-klasseselever var blevet smittet med sygdommen. Det drejer sig om elever fra Sofiendalskolen, der hører under Midtskolen, i Haslev nordøst for Næstved.

Det begyndte i efteråret, hvor en elev blev syg med tuberkulose. Hun kom i behandling 8. november, og har siden da ikke smittet nogen. Alligevel er antallet af smittede blevet ved med at stige.

- Det er stadig den samme gruppe, som vi talte om forleden. Klasse-kammerater, lærere og familie, siger Lothar Wiese til Sjællandske.

- Der går en uges tid fra man har fået taget en blodprøve, til vi har et svar. Der er stadig personer fra den første gruppe på 64 personer, der ikke er blevet testet - dem vil vi meget gerne have fat i, siger han.

Han fortæller, at der nu ledes efter smitten i en større kreds. Elever i parallel-klassen og nogle elever fra en anden skole, som har modtaget undervisning med den såkaldte indeks-patient skal også testes.

Troels Lillebæk, der er chef for Statens Serum Instituts afdeling for tuberkulose, har tidligere understreget, at der absolut ingen grund er til panik.

- Det er rigtigt, at tuberkulose var meget farligt i gamle dage, hvor man ikke havde behandling.

- Efter man har fået effektive antibiotika, er det imidlertid en sygdom, hvor man normalt bliver sund og rask igen, hvis man får hurtig behandling, sagde han i en pressemeddelelse fredag.

Ifølge Lillebæk skelner man mellem smittede og syge, når det gælder tuberkulose. Personer, der kun er smittede, smitter ikke andre.

Symptomer og tegn på aktiv lungetuberkulose omfatter langvarig hoste, som kan give misfarvet eller blodigt opspyt, feber, svedeture og vægttab.

Bakterien slår sig fortrinsvis ned i lungerne, men kan sætte sig i alle organer, inklusive knogler og lymfeknuder.