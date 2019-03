Under en studietur til den britiske by Manchester er en 17-årige elev fra Ungdomsskolen Helsingør forsvundet uden spor.

Det skriver Helsingør Dagblad lørdag ifølge Frederiksborg Amts Avis.

De lidt under 40 elever på turen skulle torsdag morgen på en fælles løbetur i byen. Under opvarmningen meldte den 17-årige fra grundet et maveonde.

Eleven gik herefter tilbage til hotellet.

Mere end to døgn er gået, og hverken lærere eller elever har set eller hørt fra den 17-årige siden.

Sagen er blevet anmeldt til britisk politi.

Politiet har kigget hotellets overvågning igennem. Der fremgår det, at den 17-årige forlod hotellet, mens klassekammerater og lærere var på løbetur.