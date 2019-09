17-årig fængslet i sag om skud mod dreng

Dommer ville ikke varetægtsfængsle for drabsforsøg, men har fængslet 17-årig for besiddelse af pistol.

En 17-årig dreng, der er sigtet for drabsforsøg ved torsdag aften at have skudt en yngre dreng på Nørrebro i København, er fredag blevet varetægtsfængslet.

Fængslingen er dog begrundet i en sigtelse om besiddelse af en skarpladt pistol og ikke i sigtelsen om drabsforsøg.

Den nærmere begrundelse for det, er indtil videre ukendt, da fredagens retsmøde i Københavns Byrets dommervagt blev holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning af sagen.

Politiet har endnu ikke oplyst alderen på den sårede dreng, som blev ramt i brystet af skud. Men der er tale om en teenager, som er yngre end den sigtede. Han er meldt uden for livsfare.

Under fredagens retsmøde afviste den 17-årige at afgive forklaring. Han henviste i stedet til den forklaring, han har afgivet til politiet. Han nægter sig skyldig.

Han blev anholdt torsdag omkring klokken 21, nogle timer efter skudepisoden. Den blev anmeldt klokken 18.15.

Politiet oplyste torsdag, at skyderiet skete som led i en form for opgør mellem drengene, som kender hinanden.

Varetægtsfængsling foregår som regel i et arresthus - men her må børn under 18 ikke sidde. Den 17-årige er derfor fængslet i surrogat, som det kaldes.

Det betyder, at han skal frihedsberøves på en sikret institution for unge.