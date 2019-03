En pige fandt angiveligt et nøgenfoto af sig selv i en lukket gruppe på Facebook. 16-årig dreng er sigtet.

En 16-årig dreng fra Svaneke på Bornholm er blevet sigtet for børnepornografi, efter at han angiveligt har delt et nøgenbillede af en pige på Facebook.

Ifølge politiets oplysninger skal drengen have delt et billede af en jævnaldrende pige i en lukket gruppe på Facebook.

Det oplyser Mikael Schollert, der er kommunikationsrådgiver ved Bornholms Politi, fredag formiddag.

Det er ikke muligt for politiet at fortælle nærmere om Facebook-gruppen eller billedet, da Ritzau spørger.

Det var pigen selv, der blev bekendt med, at billede florerede på det sociale medie. Ligesom drengen er hun 16 år.

- Hun vidste ikke, at hun var blevet fotograferet, siger Mikael Schollert.

Myndighederne har nu beslaglagt drengens computer, der skal undersøges for ulovligt materiale og lede politiet tættere på detaljer og spor i sagen.

På grund af sagens omstændigheder og drengens alder vil han formentlig ikke blive fremstillet i grundlovsforhør.

Sagen er blevet fremlagt for anklagemyndigheden, der skal tage stilling til, hvorvidt der kan rejses tiltale.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvorvidt de to teenagere kender hinanden i forvejen. Desuden er det uvist, hvordan drengen forholder sig til sigtelsen.