16-årig festivalgænger er indlagt af frygt for meningitis

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer gæster på Roskilde Festival til at tage det helt roligt.

En 16-årig pige på Roskilde Festival er under mistanke for at have fået meningokoksygdom.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse kort før midnat til lørdag.

Pigen er fredag blevet indlagt på et sygehus på Sjælland, fordi det frygtes, at hun har fået den meget sjældne meningokoksygdom.

Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret alle, der er i risiko for smitte, for at sikre forebyggende behandling.

Det fortæller overlæge Bente Møller fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Når vi bliver kontaktet af sygehuset, forsøger vi at finde ud af, hvem der har været i tæt kontakt med vedkommende og tager kontakt til dem og tilbyder dem forebyggende behandling, siger hun kort før klokken et natten til lørdag.

- Vi vil gerne understrege, at risikoen for at blive smittet er meget lille, siger hun.

Samtidig understreger hun, at forældre, som har børn på Roskilde Festival, ikke skal være bekymrede.

- Vi har været i kontakt med de personer, som skal have forebyggende behandling. Alle andre skal bare hygge sig og nyde festivalen, siger Bente Møller.

Hun henviser til, at det altid er vigtigt at være opmærksom på symptomer og henvende sig til festivalens samaritter eller læge, hvis man oplever symptomer såsom hurtigt indsættende høj feber, muskelsmerter, påvirket almentilstand, nakke- og rygstivhed og små blødninger under huden.

Risikoen for smitte med meningokoksygdom er meget lav, men det kan være en alvorlig sygdom.

Hvis man bliver akut dårlig med påvirket bevidsthed, bør man ringe 112.

Meningokoksygdom kan vise sig som meningitis (hjernehindebetændelse) eller som blodforgiftning eller begge dele. Sygdommen skyldes bakterier, som kaldes meningokokker.