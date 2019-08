15.000 skulle have haft klip i kørekortet: Slipper på grund af it-system

Politiets it-system ventes først i september at kunne håndtere klip i kørekort for at tale i håndholdt mobil.

Selv om det fra årsskiftet skulle have kostet et klip i kortet at tale i håndholdt mobil under kørsel, slipper 15.000 bilister med en bøde. Det skyldes, at Rigspolitiets it-system endnu ikke er klar til at løfte opgaven.

Det skriver Berlingske.

Håbet er ifølge Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, at loven kan håndhæves fra 10. september.

- Vi vil selvfølgelig gerne have, at systemet virker hurtigst muligt. Men systemet skal være helt færdigt, således der ikke opstår fejl, når det tages i brug. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu kan sige, at vi har en dato, hvis alt virker, som det skal, siger han til avisen.

Siden årsskiftet er 15.373 bilister blevet stoppet for at tale i håndholdt mobil eller anvende lignende elektronik, der ikke er monteret i bilen, mens de kørte.

Folketinget vedtog i december, at sanktionen for at bryde færdselsloven skulle være større end en bøde på 1500 kroner.

Derfor blev det tilføjet, at bilisterne også skulle have et klip i kørekortet, hvis de brød sig mod bestemmelsen.

Får man tre klip i kørekortet, bliver det frataget betinget, og man skal op til en ny teori- og køreprøve. Mindre erfarne bilister kan hurtigere miste kortet.

Inden for de første tre år, efter at man har taget kørekortet, har man kun to klip, før kortet fratages.

Den nye skærpelse kan dog først træde endeligt i kraft, når systemet kan håndtere opgaven. Og det har vist sig sværere end som så.

En af grundene til det er ifølge Berlingske, at Rigspolitiets it-system har været gennem en større omlægning de seneste måneder.

Når systemet fungerer efter planen, og skærpelsen træder i kraft, bliver der ikke uddelt bøder bagudrettet, oplyser politiassistent Christian Berthelsen oplyser til avisen.