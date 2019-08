15 ukrainske mænd udvises for ulovligt arbejde

15 ukrainere er lørdag blevet idømt 20 dages fængsel og udvisning af Danmark ved Retten i Glostrup for at have arbejdet uden arbejdstilladelse på en dansk byggeplads.

Det skriver Fagbladet 3F.

Mændene blev anholdt torsdag, og anklagemyndigheden gik efter at få udvist ukrainerne.

- Vi er tilfredse med den afgørelse, der er truffet under dagens retsmøde. Vi gik efter udvisning, så vi er glade for, at dommeren valgte at følge vores anvisninger, siger anklager Tobias Berg til fagbladet.

Ukrainerne har derudover fået tilkendt et indrejseforbud på to år samt en bøde hver på 3000 kroner.

Anholdelsesaktionen skete ved en kontrol af en byggeplads i Hedehusene.

Ved ankomst til stedet forsøgte flere at flygte fra stedet, men politiet fik anholdt de 15 ukrainske mænd på stedet iført arbejdstøj.

- Sammen med de øvrige myndigheder har vi stort fokus på, at forholdene på arbejdspladserne er sikre og efter den gældende lovgivning.

- Vi vil også fremadrettet være til stede på flere arbejdspladser med henblik på kontrol af ulovligt arbejde samt kontrol af arbejdsgiverne, sagde politikommissær Jeff Kongedam Nielsen fredag i en pressemeddelelse.