15 tiltalte i voldssag: Mere juridisk bøvl om afhøring

Hovedvidne i sagen om køllevold og skarpe skud på 25-årig mand i Kølstrup ville kun sige noget i retten, når de andre tiltalte ikke var til stede. Hans forklaringer er stærkt belastende for de øvrige tiltalte, men han valgte at være helt tavs.

Det var den pragmatiske, meget lavpraktiske løsning, retsformanden og forsvarerne fandt ud af efter lang tids pingpong, efter at retsdag nummer to begyndte på præcis samme måde som den første retsdag med juridisk bøvl.

For formentligt første gang nogensinde i fynsk retshistorie skulle et vidne nemlig afgive forklaring i retten med en tændt mobiltelefon liggende foran sig, mens de andre tiltalte var vist ud.

Det var de lavpraktiske løsningers dag på den anden retsdag i sagen om en i dag 26-årig mand, som den 1. oktober 2017 i den lille østfynske landsby Kølstrup blev tæsket med baseballbat og golfkøller for til sidst at blive skudt på kroppen, i skridtet og i benet.

- Han er meget nervøs ved at afgive forklaring i dag. Han har et modsætningsforhold til de andre, han er bange for repressalier, og han og hans familie er blevet kontaktet af personer blandt de tiltalte med krav om at trække sine forklaringer tilbage, sagde hovedvidnets forsvarer, advokat Vilhelm Dickmeiss.

Når retsdag to tirsdag begyndte med nyt juridisk bøvl var det, fordi hovedvidnet ikke ville afgive forklaring, mens de andre tiltalte var til stede i retslokalet. Hans forklaringer er meget belastende for de øvrige.

Den første retsdag begyndte med juridisk bøvl over, at tre tiltalte ud af 15 ikke var mødt fra retsmødets start, og om retssagen eventuelt skulle udsættes, og sluttede brat efter frokost på grund af en forsvarers pludseligt opståede sygdom. Hun var blevet rask til tirsdagens retsmøde.

Afhøring læst op

Men selv efter at de tiltalte var sendt ud af retslokalet, og hovedvidnet havde erklæret med mobiltelefonen foran sig, at han alligevel ikke ville udtale sig til retsformand, dommere, anklagere, forsvarere, nævninge og tilhørere, fortsatte det juridiske slagsmål i retten.

Anklagemyndigheden ville nemlig læse hovedvidnets tidligere forklaring i et retsmøde - en såkaldt indenretlig afhøring - op i retten, og det afstedkom nye protester fra forsvarerne, mens Anklagemyndigheden trak kendelser fra Højesteret ind i sagen og henvisninger til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Retten valgte efter at have trukket sig tilbage at beslutte, at Anklagemyndigheden kunne læse hovedvidnets forklaringer op i retssagen, mens flere af forsvarerne rystede på hovedet over afgørelsen.

Sagen fortsætter resten af tirsdagen, og igen fredag. Først sidst i marts ventes der dom.