15 kommuner får EU-tilskud til digitale hotspots

Der er en julegave på vej fra EU-Kommissionen til 15 danske kommuner.

De får hver 15.000 euro - svarende til 110.000 kroner - som tilskud til at etablere wi-fi på offentlige steder.

Det fremgår af EU-Kommissionens hjemmeside, at de digitale hotspots skal etableres på "centrale steder i det offentlige liv".

Det kan eksempelvis være sundhedscentre, museer, offentlige pladser og parker.

En af de kommuner, der har opnået tilskud, er Hjørring Kommune.

Her oplyser seniorkonsulent Bente Neerup, at pengene skal gå til at etablere trådløst internet for brugerne af et nyt rekreativt område, Slotved Skov, ved Sindal.

Det er et område, hvor der er plantet skov og etableret søer, og som nu skal markedsføres over for egnens beboere og turister.

Når der bliver etableret wi-fi, kan man hente informationer om området, forslag til aktiviteter og undervisningsmateriale via mobiltelefonen.

EU-tilskuddet forudsætter, at kommunerne selv stiller med medfinansiering til projektet.

Det er EU-Kommissionen, der står bag tilskuddet, som uddeles efter ansøgning.

Projektet kører frem til 2020, og det forventes, at 6000-8000 kommuner vil få glæde af tilskuddet.

De øvrige danske kommuner, der i denne runde får en økonomisk håndsrækning, er:

Norddjurs, Syddjurs, Randers, Fredericia, Assens, Nyborg, Vordingborg, Ringsted, Hillerød, Fredensborg, Holbæk, Langeland, Stevns og Bornholm.