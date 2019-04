1384 borgere fik sidste år udskrevet medicinsk cannabis

Næsten 1400 borgere fik sidste år udskrevet recepter på medicinsk cannabis.

Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Mere præcist fik 1384 borgere udskrevet medicinsk cannabis i 2018.

Det var især i årets sidste måneder, der kom gang i udskrivelsen af recepter på medicinsk cannabis.

Årsagen kan blandt andet være, at der er kommet flere produkter med cannabis på markedet i sensommeren, skriver Sundhedsdatastyrelsen.

Indtil september 2018 var der kun to urtetéer på markedet, som var omfattet af forsøgsordningen.

Det er nu udvidet, så der er seks forskellige cannabisprodukter på markedet.

Forsøgsordningen, der gør det muligt for læger at udskrive medicinsk cannabis på recept, begyndte i 2018.

Klaus Høm, der er direktør i Scleroseforeingen, glæder sig over udviklingen.

- Da ordningen startede, gik man ud fra, at der det første år ville være 500 patienter under ordningen. Vi har hele tiden ment, det var en meget beskeden forventning, siger han.

Medicinsk cannabis kan ordineres til patienter med smertefulde spasmer, eksempelvis som følge af sklerose eller rygmarvsskade.

Det kan også bruges ved kvalme efter kemoterapi eller ved merter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver.

Forsøgsordningen er blevet mødt med kritik fra blandt andre Lægeforeningen, der savner dokumentation for effekten af medicinsk cannabis.

Men tallene viser, at læger i alle regioner udskriver medicinsk cannabis.

- Det kunne tyde på, at noget af den skepsis, vi har mødt hos lægerne, er blevet mindre, og at lægerne er mere villige til at indgå i forsøgsordningen, siger Klaus Høm.

Han er ikke i tvivl om, at ordningen gør en forskel for mange patienter med sklerose.

- Det kan betyde en forskel mellem at leve et nogenlunde almindeligt liv og så et liv præget af meget alvorlige smerter og spasmer, som gør, at du ikke kan fungere.

- Det betyder også, at man ikke behøver kriminalisere sig selv ved at skulle ud på det sorte marked og købe produkterne, siger Klaus Høm.

Tallene viser, at det fortrinsvis er borgere i alderen 42 til 64 år, som har nervesmerter, der indløser recept på produkter med cannabis.

Ordningen forløber på forsøgsbasis over fire år.