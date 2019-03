13-årig dreng mister livet efter knallertulykke

Lørdag aften kørte to drenge galt på en knallert i Frederikshavn. Søndag døde den ene på sygehuset.

En 13-årig dreng døde søndag eftermiddag af de kvæstelser, som han pådrog sig ved en trafikulykke i Frederikshavn lørdag aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken på Barfredsvej lørdag aften klokken 23.11.

To drenge kørte på en knallert ad cykelstien i nordlig retning. En 15-årig dreng kørte knallerten, mens den 13-årige sad bagpå.

- Af ukendte årsager mister føreren af knallerten herredømmet over sit køretøj og påkører derpå et træ i vejkanten, udtaler vagtchef Karsten Højrup Kristensen i pressemeddelelsen.

Begge drenge kom alvorligt til skade. Drengen, der kørte knallerten, havde styrthjelm på, men det havde hans passager ikke.

De blev begge bragt til Aalborg Universitetshospital. Men den 13-åriges liv stod ikke til at redde, og søndag klokken 14 afgik han ved døden.

Føreren af knallerten er alvorligt kvæstet, men er uden for livsfare.

De pårørende er underrettet.

Søndag aften er politiet stadig i gang med at undersøge, hvordan ulykken skete.

Som altid ved alvorlige trafikulykker har en bilinspektør undersøgt ulykkesstedet, ligesom knallerten skal undersøges nærmere.

Desuden er der rutinemæssigt tage en blodprøve af den 15-årige for at fastslå, om han skulle have været påvirket af spiritus.