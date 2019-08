123 tip til politiet efter angreb på Skattestyrelsen

123 henvendelser har politiet fået efter eksplosionen, der raserede facaden på Skattestyrelsens bygning tirsdag aften.

Det oplyser Københavns Politi fredag. Man ønsker dog ikke at besvare yderligere spørgsmål om sagen, lyder det i en mail fra en kommunikationskonsulent.

På grund af angrebet skulle medarbejderne onsdag og torsdag ikke møde op på arbejdspladsen på Østbanegade, men fredag er de igen på plads.

Forleden udtalte formanden for fagforeningen Djøf, at medarbejderne er dybt berørt af situationen.

- Som offentligt ansat skal man kunne færdes trygt på sin arbejdsplads og passe sit arbejde uden at frygte for liv og helbred.

- Vi har desværre set flere eksempler på overfald på medarbejdere i Skat og andre offentlige myndigheder, sagde formanden.

Politiet takker fredag formiddag for de mange henvendelser fra borgere. Hvis nogen, der var i området tirsdag fra klokken 21.45 til 22.15, endnu ikke har talt med politiet, opfordres de til at gøre det.

Politiets Efterretningstjeneste bistår politiet med oplysninger i sagen. Tilsyneladende har efterforskerne flere spor.

Forleden sagde chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov, at man er fortrøstningsfuld med hensyn til at finde frem til gerningsmanden eller gerningsmændene.

På en briefing med pressen har han understreget, at der var tale om et angreb på en bygning og altså ikke et angreb rettet mod personer.

I forvejen har en specialgruppe i politiet forsøgt at opklare syv andre eksplosioner i hovedstadsområdet, oplyste DR Nyheder torsdag.

Fredag ønsker Københavns Politi ikke at udtale sig om, hvad der forvoldte den kraftige eksplosion.