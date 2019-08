123 personer sigtes for køb af narko på socialt medie

Tre nordjyske mænd stod bag en side på et socialt medie, hvor de solgte hash og kokain.

Onsdag har Nordjyllands Politi sigtet hele 123 personer for 158 forhold, som ifølge politiet har købt både hash og kokain via en side på et socialt medie.

Det fortæller Casper Jacobsen, politikommissær i Nordjyllands Politi.

- De 123 personer er alle sigtet for køb af narkotika. Størstedelen af personerne kommer fra Aalborg-området.

- Det er primært hash og kokain, der er handlet på den her side. Der er flere forhold, end der er sigtede, fordi en person eksempelvis har købt narkotika seks gange, siger han.

I marts blev tre nordjyske mænd på mellem 20 og 21 år anholdt for at stå bag siden.

På siden var der oplyst et telefonnummer, som køber kunne afgive bestilling ved.

Køber og sælger kunne dermed aftale tid og sted for levering, hvor et bud transporterede stofferne til køber og varetog den endelige handel.

- De tre mænd, vi havde anholdt i marts, og som vi mener står bag siden, havde udlagt et telefonnummer og tilbudt hash og kokain til nogle priser. Og så kunne en chauffør køre ud og aflevere det, fortæller Casper Jacobsen.

- De tre mænd er løsladt, men fortsat sigtet i sagen. Sagen er overgået til anklagemyndigheden, som skal vurdere, hvorvidt der skal rejses tiltale mod de tre personer, der er sigtet for at sælge narko og stå bag den her hjemmeside, siger han.

De 123 personer, som er både kvinder og mænd på mellem 18 og 51 år, modtager bøder på mellem 2000 kroner og 12.000 kroner afhængigt af, hvor meget personerne har købt, og hvor mange gange de har købt.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvilket sociale medie der er tale om, men at det er et socialt medie, som alle kan tilgå.