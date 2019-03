12 nye Kim Larsen-sange udkommer på et spritnyt album

Fra midnat kan man høre et helt nyt Kim Larsen-album på en række musiktjenester. Han døde i september 2018.

Den afdøde musiker Kim Larsens sidste indspilninger udkommer nu på albummet "Sange Fra Første Sal", som består af 12 nye sange.

Det oplyser Warner Music i en pressemeddelelse.

Albummet kan høres på de fleste store musiktjenester fra midnat natten til fredag.

Sangene er indspillet i Kim Larsens lejlighed - på første sal - og de blev indspillet over foråret og sommeren 2018. Med til at indspille sangene var sønnen Hjalmer og Jørn Ørn, der også var Larsens manager.

- Fra start til slut er det her album lavet af Kim. Han skrev sangene, forberedte alt, inden det skulle indspilles, og hvordan det skulle gøres ned til mindste detalje, skriver Warner Music i pressemeddelelsen.

- Han lyttede som altid grundigt til mix, bestemte sangrækkefølgen og han valgte titlen og coverbillederne. Det eneste, han ikke nåede, var at udgive det hele, så det er det, vi gør for ham nu, står der desuden.

Trioen pryder coveret, hvor billedet er taget af Kim Larsens hustru, Liselotte Kløvborg.

Kim Larsen døde 30. september samme år. Han sov stille ind efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

Gennem længere tid kæmpede Kim Larsen med prostatakræft, som han blev opereret for.

Af hensyn til helbredet aflyste han en del koncerter i sommeren 2018 i Norge. Men han gav blandt andet en koncert på sidste års Smukfest. Dengang optrådte han siddende.

Kim Larsen er kendt som den måske største nationalskjald gennem tiden. Selv var han ikke pjattet med begrebet. Det forklarede han i 2003 til Berlingske.

- Man er spillemand. Det er det. Og hvis folk kan lide ens sange, så er man en heldig spillemand, sagde han.

Han har siden 1970'erne været kendt som en af de mest populære kunstnere i Danmark nogensinde og har solgt millioner af plader.

Kim Larsen er stemmen bag en række hits. Med bandet Gasolin' var det sange som "Rabalderstræde" og "Kvinde min".

Han udgav i 1973 sin første soloplade ved navn "Værsgo", som er blevet ikonisk i dansk pladehistorie.

Den indeholder blandt andre numrene "Nanna", "Joanna", Byens hotel" og "Hvis din far gir dig lov".

Han skrev og spillede det meste af musikken til filmen "Midt om natten" fra 1984. Han var desuden medforfatter til og havde en hovedrolle i filmen.

Albummet med sange fra filmen er blandt de bedste sælgende danske album nogensinde.

Han stod siden i front for flere forskellige grupper og udgav et hav af plader. Herunder "Forklædt som voksen" med hits som "Jutlandia", "Om lidt" og "Familien skal i skoven". Også det album er et af de bedst sælgende herhjemme.

Til filmen "Tarzan Mama Mia" fra 1989 skrev og sang Kim Larsen titelsangen.

Kort tid efter Kim Larsens død blev der holdt en mindekoncert for ham på Københavns Rådhusplads. Omkring 35.000 mennesker dukkede op, og over 1,4 millioner tv-seere så med hos DR, som viste koncerten.

Mindekoncerten blev også vist på storskærm i Aarhus, Odense og Aalborg, hvor der var samlet henholdsvis cirka 8000, 3500 og 10.000 mennesker.