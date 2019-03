12 års fængsel: 23-årig dræbte mand med mindst 13 knivstik

En ung mand har erkendt sig skyldig i at have dræbt en 28-årig mand med kniv i en lejlighed i Søborg.

Det endte helt galt, da en 23-årig mand opsøgte en person, som han skyldte penge, i håb om at lave en aftale om beløbet.

For da han gik fra lejligheden i Søborg, havde han ikke indgået en aftale med den 28-årige mand. Til gengæld havde han stukket ham mindst 13 gange med en kniv.

Fredag blev den 23-årige Martin Cuadros Kjeldsted idømt 12 års fængsel for drabet, der blev begået 30. oktober sidste år.

De to mænd havde en relation, da den 28-årige ifølge den nu drabsdømte Kjeldsted havde solgt stoffer til ham, fortæller senioranklager Peter Rask.

- Han havde angiveligt købt hos ham igennem noget tid, siger han.

Under retssagen skal den 23-årige have forklaret, at han skyldte offeret 8000 kroner, som han ikke havde.

I håb om at lave en aftale sendte han en sms om, at han lå inde med 4000 kroner, som han kunne betale.

Men da han kom op i lejligheden til den 28-årige på Søborg Torv, udviklede det sig til en konflikt mellem de to mænd.

På et tidspunkt greb den nu drabsdømte en nærliggende kniv og stak den 28-årige mand.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.34 om, at en livløs person var fundet i en opgang ved Søborg Torv. Da betjente og ambulance kort efter nåede frem til stedet, var det tydeligt, at der var tale om knivstik.

Den 23-årige erkender drabet, hvilket har betydet, at sagen blev fremmet som en tilståelsessag. Han har tidligere sagt, at han ikke tog op i lejligheden med et mål om at dræbe.

Martin Cuadros Kjeldsted har været anholdt siden drabet og blev dagen efter varetægtsfængslet.