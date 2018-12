10.900 personer mister ret til dagpenge med nyt opholdskrav

10.900 a-kassemedlemmer står til at miste retten til dagpenge fra årsskiftet, når de nye regler om opholdskrav ventes at træde i kraft.

Det fremgår af et svar, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har sendt til Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen.

Finn Sørensen mener, at flere bliver ramt, end regeringen har givet udtryk for, da lovforslaget blev præsenteret.

- Det er ikke mennesker, der umiddelbart kommer til at stå i en situation, hvor de ikke kan få dagpenge, fordi de er i arbejde.

- Men det er mennesker, der nu må opleve, at den forsikring, de har gået og betalt til, ikke er noget værd. Det er en kæmpe utryghed at skabe hos de mennesker, siger han.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil fra årsskiftet indføre et krav om, at man skal have opholdt sig i Danmark eller EU i syv ud af de seneste otte år for at kunne få dagpenge.

Der er en række undtagelser fra kravet. Blandt andet hvis man har været udsendt for en dansk virksomhed eller myndighed til et land uden for EU.

Der er desuden lagt op til en indfasning af loven.

I 2019 er reglen, at man skal have været i Danmark eller EU i fem af de seneste otte år for at have ret til dagpenge, og det er det krav, som de 10.900 bliver ramt af. Heraf er omkring 4000 danskere, mens knap 6900 er udlændinge.

I 2020 er det seks af otte år, mens det fra 2021 og frem er syv ud af otte år.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har ikke svaret på, hvor mange der forventes at blive ramt, når loven er fuldt indfaset.

Han skriver i svaret, at 100 personer forventes at blive direkte ramt, fordi de ikke vurderes at have et job, når reglerne træder i kraft fra nytår.

- Der vil således være 10.800 beskæftigede, som ikke opfylder opholdskravet, men som ikke påvirkes, da de fortsat er i beskæftigelse, og 100 ledige, der mister retten til dagpenge på grund af opholdskravet, skriver han.

Lovforslaget skal til andenbehandling i Folketinget 18. december og tredjebehandling 20. december, hvor det skal stemmes endeligt igennem.

Finn Sørensen opfordrer regeringen til at trække lovforslaget tilbage.