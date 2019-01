Op mod 100 taxaer har mandag morgen kørt i optog i Indre By i København for at demonstrere mod en ny taxalov.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Henrik Stormer.

Han fortæller, at demonstrationen var anmeldt til at foregå i tidsrummet klokken 08-10.

Taxaerne har kørt ved Industriens Hus på H.C. Andersens Boulevard, Stormgade og Christiansborg.

- De laver en runde i Indre By, siger Henrik Stormer.

Det er Taxiforeningen Danmark, som har stået bag demonstrationen.

Foreningen blev stiftet for omkring en måned siden som en protest mod den nye taxalov og består ifølge formand Morten Dam Larsen af omkring 100 medlemmer fra alle de selskaber, der kører i København.

- Den nye taxalov har åbnet for, at der kommer alt for mange taxaer på markedet, og omsætningen er derfor styrtdykket.

- Det gør det sværere at være vognmand, og der er mange, som er desperate og risikerer at gå konkurs, siger Morten Dam Larsen.

Den nye taxalov betyder, at begrænsninger på antallet af taxaer, og hvor de må køre, er ophævet. Ændringerne kommer dog gradvist.

Morten Dam Larsen siger, at den nye taxalov har åbnet mulighed for, at man kan hamstre taxalicenser og sælge dem videre med stor fortjeneste.

Hos taxaselskabet 4x35 støtter bestyrelsesformand Palle Christensen ikke demonstrationen.

- Taxa 4x35 er ikke involveret, og vi tager skarpt afstand fra dagens demonstration.

- Den er planlagt af de selvstændige vognmænd og deres chauffører, og vi har ikke noget med den at gøre, siger Palle Christensen i en skriftlig kommentar.

Samme melding kommer fra selskabet Dantaxi 4x48, der ikke ville bakke op en demonstration, der blokerer trafikken.

Direktør Carsten Aastrup siger i en skriftlig kommentar, at branchen i stedet for demonstrationer skal genskabe tilliden til kunderne, efter at den i december var ramt af strid modvind, da flere selskaber hævede priserne markant.

Mens demonstrationen stod på, var der demonstrationsledere i gule veste på gaden. De dirigerede trafikken, så den gled stille og roligt.

Politiet fik en anmeldelse om demonstrationen søndag.