100 millioner skal opkvalificere ledige og få dem i job

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale har lavet en aftale om initiativer til 100 millioner kroner, som skal opkvalificere ledige. Formålet er at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder.

Det er forligskredsen bag beskæftigelsesreformen, som er blevet enige om at bruge overskydende midler fra uddannelsesløftet i 2017 til initiativerne. De skal igangsættes med det samme.

- Det går heldigvis godt i Danmark med en rekordhøj beskæftigelse. Men i den situation er der brug for, at dem, der i dag ikke har job, får nogle bedre muligheder for at bide sig fast på arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Derfor afsætter vi nu 100 millioner kroner til en helt ekstraordinær indsats for at efteruddanne og opkvalificere blandt andre de ledige dagpengemodtagere, siger han.

Pengene skal blandt andet gøre jobcentrene bedre til at hjælpe virksomheder. Der afsættes 15 millioner kroner til ledige, der mangler basale læse-, skrive- og regnefærdigheder.

Der skal bruges 20 millioner kroner til at ansætte uddannelsesambassadører i flere kommuner. De kan udbrede kendskabet til, at ufaglærte ledige kan tage en faglært uddannelse på dagpenge.

Men hvor meget hjælper 100 millioner kroner? Det afhænger af kommunerne. Det mener ministeren.

- Vi kan ikke ud fra de 100 millioner kroner gør det op i, hvor mange job der bliver skabt. Det afhænger af, hvor dygtige kommuner er til at lave en indsats, siger Troels Lund Poulsen.

Et af de områder, som gentagne gange efterlyser kvalificeret arbejdskraft, er ifølge ministeren transportsektoren.

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S) øjner fortsat forbedringer.

- Nu mangler vi bare, at beskæftigelsesministeren tager det store skridt og dropper sin plan om at spare knap en milliard kroner på uddannelse til arbejdsløse, syge og udsatte fra næste år og planen om at hente billig udenlandsk arbejdskraft fra Asien til Danmark, siger han i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Regeringen arbejder fortsat på, at det bliver lettere for virksomheder at hente kvalificeret arbejdskraft i udlandet. Det understreger Troels Lund Poulsen.

Partierne bag aftalen er enige om, at der fremadrettet skal mere til på området. Derfor forsætter forhandlingerne.