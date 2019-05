100 borgere i Odense skal rådgive om velfærdspolitikken

Et borgerråd bestående af 99 repræsentativt udvalgte borgere plus en formand skal hjælpe byrådet i Odense Kommune med at tage de rigtige beslutninger på velfærdsområdet.

Kommunen står nemlig over for en større omprioriteringsopgave, fortæller Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune.

- Vi er i gang med en kæmpe omprioriteringsøvelse, hvor vi omprioriterer 200 millioner kroner for at kunne følge med, når der kommer flere børn og ældre, siger han.

Det er Megafon, der står for at ringe borgere op og sørge for, at rådet bliver så repræsentativt som muligt.

De første bliver ringet op i denne uge.

I Odense vil antallet af 0 til 5-årige stige med 22 procent, og antallet af personer på over 75 år vil stige med 34 procent frem mod 2030.

Det betyder, at Odense Kommune har udsigt til at mangle mere end 880 sæt hænder til den nære fremtid for at opretholde det nuværende velfærdsniveau. Det svarer til øgede udgifter på op mod 500 millioner kroner.

Den udfordring skal borgere i samarbejde med eksperter hjælpe med at løse.

- Borgerrådet kan bidrage med borgernes syn på, hvad den rigtige retning er i deres optik, så vi ikke kun lytter til eksperterne, når vi har med noget at gøre, der betyder noget for borgerne - nemlig den daglige velfærd og børn.

- Jeg føler mig overbevist om, at de giver os et vigtigt fingerpeg om, hvilken vej der er den rigtige, siger Peter Rahbæk Juel.

Borgerrådet får til opgave at rangere de velfærdsudfordringer, Odense står over for. De skal også stemme om, hvad der særligt skal arbejdes videre med.

Peter Rahbæk Juel er optimistisk, i forhold til om initiativet bliver en succes.

- Når du prøver noget nyt, er der selvfølgelig altid en risiko. Men jeg har fuld tiltro til, at vi kan engagere et borgerråd i at give nogle bud på, hvor fremtidens velfærd skal bevæge sig hen, siger han.

Han peger på, at det er vigtigt, at borgerrådet for "frirum og albueplads", så de kan arbejde selvstændigt.

Der kommer som udgangspunkt til at være tre møder med borgerrådet.

På det første møde bliver borgerne introduceret for de udfordringer, Odense står over for. Her vil de også gå i dialog med en såkaldt taskforce, som består af eksperter, som også skal være med til at løse problemerne.

På det andet møde skal borgerrådet rangere de udfordringer, som eksperterne har udpeget. Det skal sende et signal til byrådet om, hvad deltagerne finder vigtigst.

På det tredje og afsluttende møde får de 100 borgere mulighed for at kommentere og stille forslag til det videre politiske arbejde med anbefalingerne.