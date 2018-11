1. december bliver regnvåd og kold uden sne

Den kommende weekend bliver en våd affære uden chance for nyfalden sne. I stedet får det meste af landet regn.

Når kalenderbladet vendes, og lyset tændes 1. december, bliver det uden nyfalden sne udenfor.

I stedet ser det ud til, at vi går en regnvåd weekend i møde.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Larsen.

- Det skydække, der har generet os i nogle dage, hænger stadig over landet. Derfor står de næste tre dage på regn, regn og regn, siger Klaus Larsen.

Fredag og lørdag vil hele landet opleve byger af og til. Søndag tager regnen til, og den forsvinder først i løbet af mandagen.

- Jylland får mest regn, men også de fleste solskinstimer. Senere klarer det langsomt op fra vest, siger Klaus Larsen.

I store dele af Jylland vil temperaturerne ligge mellem otte og ti grader. Koldere bliver det på Fyn og Sjælland, hvor temperaturen falder til cirka fem grader, mens Bornholm blot får tre graders varme.

- Samtidig bliver det blæsende med en hård vind over hele landet. Jo længere inde i landet, desto mere vind kommer der, fortæller Klaus Larsen.

Lørdag kigger solen frem i formiddagstimerne. Vinden bliver let til frisk fra syd- og sydvest, og temperaturerne falder en smule til mellem fem og otte grader.

- Der er størst chance for sol i Jylland, men ellers står den bare på mere regn, der først for alvor er væk igen mandag. Vi forventer cirka otte millimeter regn over hele landet, fortæller Klaus Larsen.

Sne kommer der ikke meget af. Tværtimod.

- Vi kan måske snige os op på enkelte rimslag eller noget slud om natten, men det bliver ikke snemandsvejr de næste par dage, lyder dommen fra DMI.

- Det er nok ikke en dårlig idé at tage det varme tøj på i weekenden. Selv om temperaturen nogle steder når op på otte-ti grader, så vil vinden få det til at føles koldt, siger Klaus Larsen.