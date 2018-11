Havearbejde på recept

Haven er måske det sundeste sted, vi kan opholde os i dagligdagen. Vores fysiske og mentale sundhed forbedres, og vi lever gladere og længere, viser talrige undersøgelser.

Komiker og provokatør Jacob Haugaard har sagt mange sjove og sande ting - blandt andet: "Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge." Det kunne man nemt ændre til: "Havearbejde er super sundt, så giv det til dig selv." Her er min tilføjelse, at det gerne må ske på daglig basis.

Alle har sikkert prøvet at få ondt i ryggen af at stå foroverbøjet for længe eller grave for energisk for at holde have. Rifter og sår hører også med til at holde have. Men samlet set vinder vi fysisk og psykisk på havearbejde.

Stress er vores tids pest og kolera, men blot 30 minutters dagligt havearbejde har en anti-stressende effekt. Den kan ligefrem måles på blodets indhold af stresshormonet kortisol. Grundene til dette er blandt andet, at rutinemæssigt arbejde er godt, og så det faktum at ophold i det grønne giver hjernen ro. Her får den opmærksomme og fokuserende hjerne en særdeles tiltrængt pause.

Den friske luft og sol giver mere D-vitamin og serotonin i kroppen. Serotoninen er et "lykkehomon", som vi næsten ikke kan få for meget af. Og så brænder det fysiske havearbejde masser af kalorier af. Den hverdagserfaring har vi alle, at man er godt sulten efter en time eller to i haven.

Min svigermor på 80 år suser rundt i haven, og hun har alverdens skavanker, men haven gør noget for hendes helbred. Forskning har vist, at haveejere - altså dem, der ikke har en gartner - lever længere. Dertil reducerer havearbejde også risikoen for demens.

Der er netop nu ikke rigtig noget, man kan gøre af større ting i haven. Men læg gerne nedfaldsæblerne i bunker eller på et stakit, så er der serveret til solsortene.

Ellers vær haven lidt utro og kom ud i naturen. Her kan man altid blive inspireret af krogede træer eller bøgeskovens smukke haller. Gå mange ture for sundhedens skyld og for at holde formen til foråret, til genåbningen af det naturlige fitness- og wellnesscenter: haven.