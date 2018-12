Fart og alkohol er en dårlig cocktail

For år tilbage havde vi et smukt rønnebærtræ uden for køkkenvinduet. Mens jeg stod og kokkererede, kom en bande silkehaler susende ned i træet. Fuglene tømte træet for rønnebær på få minutter og forlod gerningsstedet uden at se sig tilbage.

Hvis man er så heldig at få en flok silkehaler ind på matriklen, har man faktisk fået en gæst, der er ekstremt tillidsfuld i forhold til det, vi normalt oplever med indfødte danske fugle. Det skyldes ifølge fuglekendere, at mange af silkehalerne har ynglet i helt mennesketomme områder.

Sørg for frisk vand

Selvom silkehalerne gerne får sig en tår over tørsten af de gærede bær på vinterens buske og træer, er der dog et fuglefodringstip, der også gælder for her: Sørg for at sikre vand til alle havens fugle - også dem, der blot er på visit. Når frosten så kommer, er det vigtigt at skifte vandet dagligt. Når man drikker morgenkaffen, kan man passende tænke: "Har alle andre på matriklen også noget at drikke?"

Jeg ved godt, at jeg kalder silkehalerne for nogle banditter. Det er ment på den mest kærlige måde, og jeg ser dem som kærkomne gæster i naturen omkring mig. De varsler ganske vist vinter og mørke, men samtidig giver de mig lyst til at komme ud.

Ud i naturen og ud i det sparsomme dagslys. For som skuespilleren Peter Mygind siger så rigtigt siger: "Hvem er sur efter en gåtur?"

Mit juletip er derfor: Gå ud og oplev naturen. Du kan tage en termokande varm kaffe med eller en flaske Gammel Dansk, hvor rønnebær for øvrigt er en vigtig ingrediens, med.

Og hører du lyden af små klokker, så kan det være kaldet fra silkehaler, der er gået på kro i en nærliggende busk eller et rigt træ.