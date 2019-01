VM-navne - Sejle Op ad åen, Malmø-minder og St. Pauli

Det er til tider nemmere at bruge en tegning frem for at skulle illustrere en sang. Som her, hvor der vælges en streg af avisens tidligere bladtegner Hjørdis Plato, hvis karakteristiske streg i den grad understreger magien ved den uofficielle VM-sang "Sejle Op ad Åen". Tegningen blev kreeret til en artikel af avisens daværende byskriver John Borgkilde, der i øvrigt hellere skrev om musik og netop åen - end det kraftfulde, til tider voldsomme håndboldspil, hvis russer-screeningers betydning Borgkilde ikke nød at analysere præcist inde i sådan en larmende og overophedet håndboldhal. Tegning: Hjørdis Plato