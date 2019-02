På trods af, at målvogter Mathias Mosel er ude på ubestemt tid, så tror sportschefen og holdet stadig på chancerne for overlevelse i 1. division.

- Vi har Loke (Brasen, red. ) og Nicolai (Wowk, red. ), der bliver de to, der skal støtte hinanden det næste stykke tid. Nicolai har trænet med os og spillet nogle træningskampe i opstartsfasen af sæsonen, siger Sune Green.

Den nye de facto førstemålmand i truppen kommer til at være Loke Brasen, mens Nicolai Wowk, der normalt er målvogter for Odenses hold i 3. division, tager sig af rollen som reserve.

- Han udgik til træning, men vi kan ikke sige noget om hans status, og hvor længe vi regner med, at han kommer til at sidde ude, siger HC Odenses sportchef, Sune Green

Selvom holdet med en flot præstation, da det snævrede til hen mod slutningen af kampen, besejrede Frederikshavn og lukkede hullet op til nedrykningsgruppen til kun tre point, så må holdet også stå lidt tilbage i uvisved, hvad angår dets førstemålmand Mathias Mosel, der udgik fra en træning efter at have fået en bold i hovedet.

HÅNDBOLD: 26-24 var slutcifrene søndag, da HC Odense slog Frederikshavn og kom to point nærmere deres drøm om at overleve i håndboldens 1. division, året efter de rykkede op.

Tætte kampe forude.

De næste par kampe for HC Odense byder på et par vigtige modstandere, der ligger omkring dem i kampen om at udgå nedrykning. Tre af de næste fire kampe er mod hold, der ligger fra 11.-14. pladsen i ligaen. Før de kan tænke på de kampe, skal de igennem en, på overfladen, lidt mere truende modstander i Ajax København.

- Ajax er et stærkt hold. I perioder, specielt i starten, har de ikke præsteret, som man forventede, men det er de kommet godt efter på det seneste, og det slog jo HØJ i en vigtig kamp forleden. Det er bonuspoint, hvis vi får noget med derfra, men det vil vi da gå efter. Jeg tror på, at nogle af de gode ting vi har gjort i flere af de seneste kampe uden held, kan give afkast i den kamp, så vi kan komme derfra med et par ekstra point, siger Sune Green.

Kampen mod Ajax bliver spillet fredag klokken 19.30