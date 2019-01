Rod - igen: Men kun et point til HC Odense

De fynske oprykkere til 1. division accepterer, at lørdagens kamp hos HØJ Elite endte 25-25, selv om der i første omgang stod 25-26 på kamprapporten. Men sportschef ærgrer sig på sportens vegne over endnu en teknisk fodfejl uden for banen.

Håndbold: HC Odense fik "kun" et point hjem fra turen til HØJ Elite i lørdags.

Og det selv om der i den officielle kamprapport, som begge trænere samt håndboldforbundets observatør til opgøret skrev under på umiddelbart efter slutfløjtet, stod, at slutresultatet lød på 26-25 til HC Odense. Resultatet i rapporten er efterfølgende blevet rettet til 25-25.

- Vi har set videoen af kampen igennem, og det er korrekt, at vi kun scorede 25 mål, så dermed er resultatet 25-25 det rigtige, lyder det fra Sune Gren, sportschef i HC Odense, der tilføjer.

- I liveopdateringen er Lasse Rosendahl noteret for at have scoret i opgørets sidste sekund, og det er ikke korrekt. Det er den "scoring", der har givet forvirringen. Derfor gør vi ikke mere ved sagen. Vi vil ikke forsøge at snyde os til et point. Men det er da beklageligt for sportens troværdighed, at der på den måde efterfølgende bliver ændret i en officiel kamprapport, som alle parter har godkendt. Der er for mange sager af den her slags i vor sport - med tekniske fejl uden for banen - og det skader sportens troværdighed.

Sune Gren peger i øvrigt på sagen, hvor Odense HC's ligakvinder blev smidt ud af pokalturneringen i september 2017 for at have en ikke spilleberettiget spiller, Mie Højlund, i truppen. I de tilfælde blev der i afgørelsen henvist til, at Højlund, som ikke havde spillet, skulle være blevet strøget i den officielle kamprapport underskrevet umiddelbart efter kampen - og at der ikke senere kunne ændres i kamprapporten. Som der altså blev i den aktuelle HC Odense-sag.

- Det må da give stoft til eftertanke i Odense HC-lejren, som Sune Gren udtrykker det.