Pytlick skal have ny højrehånd

Håndbold: Odense HC-cheftræner Jan Pytlick skal have en ny assistent efter denne sæson.

Assistenttræner Bo Rudgaard stopper efter denne sæson, fordi parterne ikke kan blive enige om en forlængelse.

Bo Rudgaard har været tilknyttet Odense Håndbold som assistenttræner siden sæsonen 2017/2018.

Inden Rudgaard kom til Odense, var han ansatsom assistenttræner i Viborg HK, og Bo Rudgaard har desuden erfaring som talenttræner i DHF og som videoanalytikerfor landsholdet.

- Det har været to meget spændende år hos Odense Håndbold, og jeg vil gerne takke alle iog omkring klubben for en fantastisk rejse. Nu vil jeg fokusere på at gøre alt, hvad jeg kan for, at vi får sluttet rigtigtgodt af, inden rejsen går videre mod andre og ukendte udfordringer., siger Rudgaard til klubbens hjemmeside.

Jan Pytlick, cheftræner i Odense Håndbold, fortæller:

- Jeg er selvfølgelig ked af, at samarbejdet med Bo stopper efter denne sæson. Han er en utrolig kompetent og loyal person, samarbejdet har fungeret rigtig godt, og vi har haft en god kemi både på og udenfor banen. Jeg ønsker ham held og lykke fremover., siger Pytlick.

Direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen:

- Vi har været og er enormt glade for den store indsats, som Bo har leveret igennem de sidste to år for Odense Håndbold. Bo har mange stærke menneskelige og faglige kompetencer, som han har bidraget positivt med i klubben. Vi ønsker Bo alt muligt held og lykke fremover.

Odense Håndbold arbejder nu på at finde en erstatning for Bo Rudgaard til næste sæson.