Otterup vil måle sig med Odder

HÅNDBOLD: Otterup har godt nok tabt de seneste to kampe mod Stoholm og det suveræne tophold Fredericia, men træner Daniel Nielsen tager afsæt i den flotte kamp mod Fredericia, hvor Otterup fik bolden og havde mulighed for udligne 12 sekunder før tid, men smed bolden ud over sidelinjen.

- Vi har en intern målsætning om at ende i top seks og vil gerne måle os med hold som Odder, HØJ, Ajax, Skive og Sydhavsøerne og taber vi i Odder, så er vi syv point efter dem og kan ikke nå dem, siger Daniel Nielsen før turen til Odder. Otterup ligger akkurat nummer seks i 1. division lige nu med fem point op til Odder og fire point ned til nedrykningszonen.

De to hold spillede uafgjort i Otterup tidligere på sæsonen, mens Otterup i sidste sæson vandt ude og tabte hjemme til Odder.

- Vi har samme hold som i de seneste kampe. Christoffer Huus og Mathias Jensen er på vej tilbage, men kommer ikke til at spille, mens Thomas Poulsen stadig er på ferie, oplyser Otterup-træneren.