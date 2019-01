Otterup uden bid mod tændt Stoholm

Håndbold: -Det er stadig sådan, at dem, der vil det mest, vinder håndboldkampe, konstaterede Otterups træner, Daniel Nielsen, umiddelbart efter det overraskende 22-27 nederlag til Stoholms bundhold.

-De har fundet troen, men uanset hvad, så skal de ikke være i nærheden, at vinde en kamp i Otterup. Ikke desto mindre var det hvad der skete.

-Vi brænder afsindigt meget, erkendte træneren, som havde svært ved at se nogle af sine spillere springe i øjnene.

Målmand Kristian Ruben Poulsen kom dog ind midt i første halvleg i stedet for Frederik Skou Hansen, som egentlig ikke svigtede, og fik vendt en meget tam start til Otterups bedste periode. Fra at have været bagud 1-4 efter 10 minutter og 4-6 efter 20 minutter(!) fik Otterup lidt tro på tingene, da de gik til pause foran 10-8. -Vi var egentlig fint tilfreds med 1. halvleg. Vi lukkede kun 8 mål ind. Det er jo fremragende, sonderede Daniel Nielsen. Efter pausen kom Stoholm, som slås for overlevelse, tilbage anført af playmaker og topscorer med i alt 6 mål, Frederik Nørbjerg, foruden Mikkel Grønbech Hansen og ikke mindst Johnny Landberg med hver 5 mål. Stoholmkeeper, Nicolai Mortensen, fik igen overtaget mod Otterups skytter, som bare valgte de forkerte løsninger og så var der åbent hus i Otterups 7 mod 6 forsvar.