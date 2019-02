Håndbold: Otterup har efter en stærk formfremgang hen over efteråret og julen - und so weiter - sikret sig en plads i det lune midterfelt, og målet er en plads i top-seks, så nordfynboerne hermed bekræfter det gode arbejde og kan se frem mod næste sæson med en vis fortrøstning.

Derfor var kampen hos tredjeplacerede Skive et vigtigt trin på vejen i en lang sæson.

Otterup kæmpede godt hele vejen, og gæsterne fik ved 8-8 og 9-9 udlignet ved henholdsvis Mats Gordon Krog på straffekast og den lange skytte Magnus Frisk Jensen.

Ved pausen var stillingen dog 17-14 til skibonitterne, der satser hårdt på at komme med i det oprykningsspil, hvortil nummer to og tre i 1. division kvalificerer sig.

Skive holdt i starten af 2. halvleg stadig en lille afstand til Otterup, men to mål af genkomne Christoffer Huus, der med sin to meters-højde og skarpe venstrehånd kan blive en stærk trussel betød, at Otterup kom ind på to måls afstand ved 22-20. Huus er netop kommet tilbage efter en skadespause.

Frederik Hildebrand Nielsen reducerede til 22-21-m inden Huus blev udvist.