Otterup stred ukueligt mod tophold

Nordfynboerne beviste igen fremgangen med en stolt fight mod sønderjyderne, som måtte kæmpe hårdt for at trække en tremålssejr hjem.

Otterups skud fra distancen blev ofte fanget i paraderne, og fysikken så ud til at være det store trumfkort for Tønder, der har flere muskelmænd, som tilmed rummer det tempo, som kommer fra en markant træningsmængde.

Otterup stillede op med masser af selvtillid efter storsejren i Odder, men i 1. halvleg så det ud til, at Tønder trods alt var for stor en opgave. Tønder slås med Fredericia om den direkte oprykningsbillet, og det kunne længe ses på gæsternes præstation, som førte til en fire-måls-føring ved pausen.

Men inde i Otterup Hallen kogte det af vildskab og vikinger, der var parat til at svede og slås for samme sag.

Stolt kollektiv

Men Otterups mænd er i disse uger et stolt kollektiv, og 10 minutter inde i 2. halvleg havde Otterup bragt ligestilling på lystavlen.

Tønder emmede af febrilskhed, nu hvor den lune føring nok havde pisket en falsk tryghed ind i spillerne, og store chancer fra fløjen blev pludselig misbrugt, mens den blågule lejr på Otterups bænk jublede over hver en fejl fra gæsterne. Træner Torben Sørensen tog en timeout ved 22-22 og prøvede at få styr på holdet.

Fra begge sider blev der leveret elegante detaljer og indspil - som var det scener fra et VM. Blot med lidt mindre fart. Tønders tøven blev tydelig, da en bold blev tabt ud over sidelinjen, og Otterups rutinerede fløj Mathias Jensen havde chance for at sende holdet i spids, men skød på stolpen. I stedet gik Tønder i front fra tilsvarende vinkel.