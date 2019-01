Otterup snuser til toppen

Håndbold: Otterup kan nemt gå et spændende forår i møde.

Tremålssejren i Randers kan blive afsættet til en række uger, hvor Otterup i første omgang kan gå efter at nå målet om en top-seks-plads.

- Det har hele tiden været målsætningen, og det er det stadig. Men vi har da ikke noget imod at slutte et par pladser højere. men rækken består af to hold, Fredericia og Tønder, i toppen, og dem kan ingen røre, og så følger en pæn række hold og kæmper om resten af pladserne, sagde træner Daniel Nielsen, der således har en outsiderchance for at nå blandt de hold, som skal spille oprykningskampe.

Randers har i julepausen forstærket sig med venstrehånden Anders Risdal fra Frederikshavn, og det har styrket bagkæden, hvor randrusianerne i forvejen har et par stærke spillere, som bar dem igennem i efteråret.