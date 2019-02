Otterup jagter en ny succes

Nordfynboerne slog oprykningsbejleren Skive i efteråret og går i "Skive By Night" efter at gentage bedriften i jagten på sæsonmålet.

Håndbold: Otterups sæsonmål er en plads i top-seks, og det er det fortsat - selv om nordfynboerne forrige fredag tabte hjemme til Tønder, der sammen med Fredericia kæmper om den direkte oprykningsplads til Ligaen.

Fredag aften går turen til Skive, hvor der venter en kamp med start klokken 20.00.

Skibonitterne ligger på tredjepladsen og ligger dermed til at spille oprykningskampe.

- Vi slog Skive på hjemmebane og går efter at gentage bedriften. Vi vil prøve at holde høj koncentration i de resterende kampe, siger træner Daniel Nielsen før kampen.

- Den store udfordringer er at holde dem væk fra en masse mål på kontra. I den første kamp tabte vi kontraduellen med 5-17. Så vi skal i den grad spille et koncentreret angrebsspil, så vi ikke bliver straffet, siger Otterup-træneren, der kan glæde sig over, at truppen nu er intakt.

- Vi fik jo sidste gang bragt Mathias Jensen og Christoffer Huus i spil igen efter skader., siger Daniel Nielsen, hvis klub har Ajax, Odder og Sydhavsøerne som rivaler i kampen om top-seks pladserne.

Otterup har seks point ned til de pladser, der udløser nedrykningskampe og har vist en styrke, der ikke indikerer, at de blågule behøver at kigge den vej.