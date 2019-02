Otterup gav opvisning i Odder

- Angrebsmæssigt var vi gode til passe på bolden og organisere os så godt, at chancerne blev optimale. Det var virkelig solidt håndværk. Alle modtræk fra dem blev besvaret. Det var sygt godt.

- Det var en af de dage, hvor hele håndboldens ABC blev efterfulgt. Vi startede meget stærkt, og vores skiften mellem forsvarssystemer var med til at stække Odder. Vi skiftede mellem seks-seks, syv-mod-seks og fire-mod-to, og det var med til at stresse modstanderen, sagde træner Daniel Bach Nielsen efter kampen.

En sejr på 39-28 ude over Odder, der ligger på fjerdepladsen, hører til de små sensationer i en lang sæson, og stemningen og cigarføringen og hele molevitten var derfor naturligt høj, da bussen krabbede hjem over bæltet mod det nordfynske.

Bytten mål til sidst

- I slutfasen havnede det meget i, at vi bare byttede mål, fordi odder havde travlt og afsluttede efter 10-15 sekunder i forsøget på at komme tilbage, og det udløste så bare scoring den anden vej. Men 39 mål ude mod Odder en stærk præstation, og det blev spillerne også fortalt efter kampen, sagde Daniel Bach Nielsen efter opvisningen i Spektrum Odder.

Hurtige Mats krog blev topscorer for Otterup med otte mål, mens den snu og teknisk skarpe playmaker Jesper Chapion bød ind med syv scoringer, og Kristoffer Vestergaard blev noteret for seks mål.

Nu får Otterup den perfekte opfølger på fredag, når Tønder er gæst i det nordfynske.

- Nu tabte vi kun med én til Fredericia for nylig, så nu går vi efter at nakke et andet af topholdene, sagde en glad Otterup-træner efter opvisningen i Odder, hvor 340 tilskuere spærrede søndagens søvnige øjne godt op.

Otterup ligger nu på sjettepladsen - med seks point op til den tredjeplads, der giver oprykningskampe.