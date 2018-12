Otterup fik en glædelig jul

HÅNDBOLD: Sådan en aften i de ydre århusianske forstæder som i Skæring er det rart at trille hjem mod julen på Nordfyn med en sikker skalp i bæltet.

Som ventet havde Otterup ikke alverdens problemer med at sikre sig en fin vinterpause med en sejr på 33-27 og dermed sætte sig på 1. divisions sjetteplads med 15 point med fire op til Skive, der ligger på oprykningsspils-plads og med fem point ned til kvalifikationszonen.

Af de sidste syv kampe før jul har Otterup kun tabt i Bavnehøj-hallen i Ajax.

- Derfor er vi også mere end tilfredse med første halvdel over at have fået opfyldt vore ambitioner. Nu gælder det bare om at arbejde hårdt hen over vinterferien, siger træner Daniel Nielsen.

HEI Skæring startede fornuftigt og førte 6-4, men fra 11-10 til hjemmeholdet scorede Otterup seks mål i træk til en føring på 16-11 kort ind i anden halvleg. Men ballet var ikke forbi.

- Vi kom ud til anden halvleg med to mand færre på banen, og det fik vi egentlig vel overstået. Men så var det lidt stolpe ud for os, og Skæring begyndte at lugte blod, og stemningen i hallen steg, sagde Daniel Nielsen og hentydede til de 83 tilskuere, som blev svært opløftede over, at hjemmeholdet kom på 17-17 og fulgte med til 22-22.

- Det tog vi rimeligt roligt, for vi vidste, at HEI Skæring blev nødt til at give meget spilletid til de samme hele tiden, og de løb så også tør for kræfter. Vi brugte 7 mod 6-spillet til at spille os til endnu større chancer, og vi kunne simpelthen vælge, hvorfra vi ville afslutte, fortæller Daniel Nielsen.

Jesper Chapion blev topscorer med syv mål for Otterup.

Otterup fortsætter efter ferien den 12. januar med en udekamp i Randers, der kæmper mod nedrykningen.