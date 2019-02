Otterup HK på den ultimative opgave

Håndbold: TM Tønder Håndbold er med 28 point pt. to point fra Fredericia Håndboldklub, der ligger på den direkte oprykningsplads til ligaen. Men liganedrykkerne fra Tønder, der fortsat har liga-setup og en kamp i baghånden i forhold til Fredericia, vil med garanti gøre alt for at generobre den førsteplads, klubben har ligget på i en stor del af sæsonen.

Det kommer Otterup HK givet til at mærke, når TM Tønder kommer til det fynske, fredag aften. Sønderjyderne vil komme med alt, hvad de har - med den ekstra vinkel på kampen, at fynske Torben Sørensen, der står i spidsen for TM Tønder, tidligere var cheftræner i netop Otterup HK.

Torben Sørensen & Co. skal imidlertid ikke vente nogen nem kamp i det fynske. Otterup HK med 19 point i den øverste del af midterfeltet er fyldt med selvtillid efter en strålende indsats senest ude mod Odder Håndbold, der blev skudt omkuld med en fynsk sejr på 39-28 - anført af en stærkt spillende Jesper Chapion.

- Vi har før vist, at vi kan steppe op mod hold/klubber med større setup sportsligt og økonomisk. Vi går stenhårdt efter at levere en stor indsats og være dem, der tager sejren til sidst, lyder det fra træner Daniel Nielsen, der tilføjer:

- Vi glæder os og håber på masser at tilskuere til en kamp, hvor der er gratis adgang.

Otterup-truppen har i løbet af ugen været ramt af influenza/forkølelse, men Daniel Nielsen forventer at have hele sin trup til rådighed.