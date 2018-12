Også taktisk tryllestøv: Odense HC kæmpede sig op af sækken

Håndbold: Efter at have omfavnet sine spillere en for en - hårdt - var cheftræner Jan Pytlick den sidste, der gik ud mod Odense HC's omklædningsrum for lige at sætte et par ord på pokalsemifinalen mod Team Esbjerg overfor sine spillere. Men inden Pytlick lukkede døren, sagde han kontant og storsmilende til Sport Fyn:

- Det var vildt!

Og det var vildt.

Efter at have været spillet ud af Blue Water Dokken - Team Esbjergs hjemmebane - i de første 30 minutter og nede med 8-15 ved pausen, så lykkedes det Odense HC at rejse sig med ikke mindst en heroisk mental indsats og vinde opgøret med 27-25.

Dermed er Odense HC i søndagens finale, hvor modstanderen bliver Nykøbing Falster Håndbold.

Sandra Toft i Esbjerg-målet ejede Dokken i de første 30 minutter, hvor Odense HC's stjerner var helt væk. Blandt andre Mette Tranborg, der kun havde en enkelt scoring på seks forsøg.

I anden halvleg bombede Tranborg imidlertid løs med seks mål på stribe, og hun var dermed en afgørende faktor i fynboernes sejr.