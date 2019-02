Odense HC vil tilbage på sporet hos Jakob Larsen

HÅNDBOLD: Det var nogle skuffede tophold, der tog hjem fra håndboldhaller i Odense og Esbjerg efter to kampe lørdag.

I den ene hal - i Odense - havde Odense HC netop tabt det første point i ligaen i denne sæson, efter holdet kom sløvt ud til anden halvleg, kun scorede syv mål og lod modstanderne fra TTH Holstebro stjæle et enkelt point med en slutresultat på 25-25. Det endte Odense HCs bud på at slå rekorden for flest ligasejre i træk, som holdet kun var to kampe fra at slå. De orange kan dog trøste sig med stadig at være ligaens sikre tophold.

I Blue Water Dokken i Esbjerg gik det knap så godt for det gæstende hold. Ligaens daværende andenplads, Nykøbing Falster - ledet af den fynske cheftræner Jakob Larsen - tog til Esbjerg og modtog en lussing af hjemmeholdet, der vandt kampen med de imponerende slutcifre 42-27. Nederlaget skubbede Nykøbing ned på tredjepladsen i ligaen, og Esbjerg hoppede en plads op.

Derfor er det to hold med mesterskabsambitioner, der begge håber på straks at vende tilbage på sporet, når de onsdag aften mødes i Nykøbing Falster.

- I en kamp vil flowet altid køre lidt op og ned, så vi skal se på at minimere de (dårlige, red.) perioder. Vi skal holde farten og skarpheden. I sidste kamp gik vi lidt ned i kadence i anden halvleg, og det går simpelthen ikke, siger Odense HC-cheftræner, Jan Pytlick.