Odense HC tager sejr nummer 20 i sikker stil

Angrebsspillet manglede tidligt det flow, som Jan Pytlick ellers havde ønsket inden kampen. Kun et af de første fem mål kom efter et længere angreb, hvor de andre fire blev scoret efter straffekast og på et Ringkøbing hold, der ikke var kommet på plads i forsvaret.

Det var inden kampen et opgør, som Odense HC på forhånd forventede at komme sejrrigt ud af, men med Ringkøbing lagt mellem to Champions League kampe vidste cheftræner, Jan Pytlick, godt, at der skulle være fuldt fokus, hvis ikke de skulle komme under pres.

Dernæst modtog Odense HCs fysioterapeut Anja David Greve en buket, efter hun for et par uger siden kunne tage fra Herning til Odense med et verdensmesterskab, som hun vandt sammen med det danske herrelandshold.

Men det samme kan siges hos Ringkøbing, der blev båret frem af specielt Ida Lagerbon og Michelle Brandstrup, der med henholdsvis fire og tre mål, stod for over halvdelen af Ringkøbings 11 scoringer efter en halvleg.

Som minutterne skred frem begyndte spillet at indfinde sig mere hos Odense HC, og da holdet begyndte at lave de første udskiftninger, skulle det vise sig at betyde meget.

Bredden skabte afstand

Bredden hos Odense sammenlignet med Ringkøbing kunne ses ved anden halvlegs begyndelse. Ringkøbing fortsatte med Ida Lagerbon og Michelle Rasmussen, mens Odense startede halvlegen med Nadia Offendal, Mie Højlund og Susanne Madsen samt Tess Wester i målet.

Tess Wester brugte heller ikke lang tid på at præsentere sig. Først snuppede hun et straffekast, og kort efter spurtede hun ind og fangede en bold, der havde kurs mod et tomt Odense mål.

Et sted, der ikke var skiftet ud, var på højre fløj, hvor Trine Østergaard fortsatte. Med den tillid valgte hun at firdoble hendes ene mål i første halvleg med tre scoringer i de første 11 minutter af anden.

Selvom flowet var tilbage, var Odense dog ikke ufejlbarlig. Et vip-forsøg fra Trine Østergaard til Nadia Offendal endte i et halvkikset forsøg på at batte bolden fordi Ringkøbings keeper.

Som kampen skred frem begyndte stillingen i ligaen at vise sig i spillet på banen. Kræfterne begyndte at slippe op hos Ringkøbing, og Odense fortsatte. Efter 42 minutter hed forspringet, der i første halvleg sjældent ville over fire, pludselig 11 mål.

Manglen på energi blev til sidst også tilfældet for Ringkøbings helt store spiller Ida Lagerbon. Hun kom for sent i en tackling for tredje gang i kampen og blev med et rødt kort sendt i bad et minut før hendes holdkammerater.

Derfor var der også til sidst overskud til at skifte den normale straffekastskytte, Stine Jørgensen, ud med 22-årige Mathilde Schæfer, der sikkert kunne kaste kampens sidste mål ind efter 59 minutter til slutstillingen 35-22.