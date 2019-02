Odense HC taber til stærke russere: - De kom med et voldsomt pres

HÅNDBOLD: Det var let at se, at der var lidt ekstra på spil fra starten af kampen søndag i Odense Idrætshal. Det kunne blandt andet ses på tilskuerpladserne, hvor der var fint fyldt op, og dem, der var mødt op, kunne sagtens larme igennem for de enkelte tomme pladser, der var rundt omkring. Intensiteten kunne også ses hos de to trænere, Jan Pytlick for Odense HC og Ambros Martin fra Rostov-Don, der inden første halvleg var færdigspilletinden havde fået henholdsvis et henstilling og et gult kort.

Nede på banen var starten ligeså hektisk. Kathrine Heindahl førte Odense-angrebet an med tre hurtige mål på flotte indspil fra Odense HCs bagspillere, og i den anden ende kunne Rostov-Don også lege med.

Odense HCs forsvar var fra starten af kampen lidt for flade i perioder, hvilket gav især Anna Sen og Lois Abbingh lidt for mange muligheder for at styre kampen i den retning, de ønskede. Selvom en helt fri Abbingh efter fem minutter gled, da hun skulle til at modtage bolden, var det stadig et russisk mandskab, der efter nogle minutter fik slået et hul på et par mål ned til de fynske værter.

- Jeg synes, de kommer med et voldsomt pres. Vores normale styrke er i forsvaret, og der var vi udfordret. Det er bare den forskel, der er på, når man spiller Champions League sammenlignet med den hjemlige liga. Her bliver du straffet prompte, når du laver fejl, siger cheftræner for Odense HC, Jan Pytlick.