Odense HC snublede på nippet til rekord

Odense HC kunne udligne rekorden for flest sejre i en sæson men snublede på kanten, da fynboerne spillede uafgjort med TTH Holstebro

TTH Holstebros eneste lyspunkt i det første kvarter var Mathilde Neesgaard, der med fire mål stod for alle Holstebros scoringer, indtil Sarah Stougaard scorede på returen, efter hun havde brændt straffe.

Den fart, som Holstebro-spillerne har i deres kontra, så man heller ikke meget til, fordi Odense HC's angreb flød så godt, at der stort set blev scoret i hvert angreb.

Det var tydeligt fra kampens begyndelse, at den fysik, som Odense HC's assistenttræner, Bo Rudgaard, før kampen havde pointeret som en styrke hos fynboerne, gjorde livet besværligt for de tydeligt mindre TTH Holstebro-spillere. Gang på gang løb jyderne ind i frikast, der ødelagde spillet for dem og førte til tvungne afslutninger, når dommerne tog hånden op.

Kampen startede ellers ud, som så mange kampe er startet for Odense HC's kvinder i denne sæson. Efter blot syv minutter var holdet foran med 6-1 og havde kurs mod en sikker sejr nummer 22, der ville gøre Odense til det tredje hold i ligaens historie, der har vundet 22 kampe i træk i løbet af en sæson. Rekorden kommer nu til i hvert fald et år endnu at være ejet at Slagelse, der med Kamilla Larsen på holdet gjorde det i 2007, og Viborg, der gjorde Slagelse kunsten efter i 2009.

HÅNDBOLD: Nat og dag. Det var forskellen mellem Odense HC's første og anden halvleg, da klubben i kamp 22 i ligasæsonen måtte nøjes med et enkelt point og dermed se chancen for at udligne en rekord fordufte sammen med TTH Holstebros spillerbus, da den kørte tilbage til Jylland.

Kvindernes håndboldligaOdense HC-TTH Holstebro 25-25 (18-11) Kampens gang: 4-1, 10-4, 16-8, (18-11), 20-16, 21-19, 25-25. Mål: Odense HC: Kathrine Heindahl 5, Nadia Offendal 5 (3), Mette Tranborg 4, Trine Østergaard 4, Mie Højlund 3, Ingvild Bakkerud 2, Freja Cohrt 1, Stine Jørgensen 1. TTH Holstebro: Mathilde Neesgaard 8, Sarah Stougaard 7, Mathilde Hylleberg 3, Line Frandsen 3, Lærke Christensen 2, Kaja Kamp 1, Inger Smits 1. Bedste spiller: Odense HC: Kathrine Heindahl. TTH Holstebro: Mathilde Neesgaard. Udvisninger: Odense HC: 2 x 2. TTH Holstebro: 2 x 2. Dommere: Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen. Tilskuere: 1934. Odense HC's næste kamp: Nykøbing Falster Håndbold på udebane 20. februar klokken 20.30. Bemærkninger: Da det virkeligt pressede på til sidst, viste Mette Tranborg, hvorfor hun bliver betragtet som en af de bedste unge spillere i dansk håndbold. Med et minut tilbage og Odense på grænsen af passivt spil efter tre-fire frikast, steg Tranborg til vejrs og hamrede bolden op i hjørnet til slutstilingen 25-25.

Mentalt kollaps

I anden halvleg var det et forvandlet Odense HC-hold, der kom ud. Fejlene, der havde været minimeret i første halvleg, begyndte at finde sig ind i angrebet, og samtidig begyndte det solide forsvar at vise sprækker.

- De får lov til at spille det samme system igen og igen, og de kommer igennem på det hver gang. Det er vi for dårlige til at få tilrettet, siger Kathrine Heindahl.

Det var især Mathilde Neesgaard og Sarah Stougaard, der i perioder gjorde ondt på Odense HC's forsvar, og med henholdsvis otte og syv mål stod de for over halvdelen af Holstebros mål.

- Vi kommer til at tabe lidt for mange dueller mellem Kamilla (Larsen, red.) og Mette (Tranborg, red.), og vi formår ikke at hjælpe dem nok, siger cheftræner Jan Pytlick og hentyder til den del af banen, som Mathilde Neesgaard brød igennem på flere gange.

Da kampen spidsede til, blev det endnu mere panisk for Odense HC's spil. I de sidste fem minutter tiltvang hjemmeholdet to straffekast. Desværre blev Holstebros keeper den store helt, da hun diskede op med to redninger.

Angrebsspillet havde i første halvleg gået en del igennem Kathrine Heindahl, der scorede fire mål i første halvleg. Men som resten af Odense HC's gik i stå tørrede indspillene til Heindahl også ind til stregspillerens frustration.

- Jeg synes, jeg får positioneret mig godt, og de (holdkammeraterne, red.) er gode til at finde mig i de situationer, hvor jeg kan bruge min fysik. Jeg kunne godt have savnet nogle flere indspil i anden halvleg, fordi jeg synes, jeg fysisk er større og stærkere end dem, så det kunne have været fedt at blive sat i nogle flere situationer mand-mand mod en nærspiller, siger Kathrine Heindahl.