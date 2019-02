Odense HC ser frem til omstilling mod Ringkøbing

Efter det tætte opgør mod København Håndbold i Champions League skal holdet så småt til at omstille sig til kamp to i denne uge.

Det er to hold, der mødes med forskellige perspektiver i ligaen. Odense topper ligaen med 19 sejre i 19 forsøg, mens Ringkøbing i øjeblikket ligger nederst i tabellen med en enkelt sejr i 19 forsøg.

- Vi lavede 17 tekniske fejl, det er lige i overkanten, så det drejer sig først og fremmest om en sejr, men også om at få minimeret nogle af de ting, siger Jan Pytlick.

Mandag aften spillede holdet uafgjort, da det var taget en tur østpå for at spille mod København Håndbold. Det var en kamp, hvor cheftræner Jan Pytlick ikke følte, han så sit holds bedste sider komme frem.

HÅNDBOLD: 48 timer efter et brag af en intern dansk Champions League-kamp, står den igen på kamp for kvinderne i Odense HC. Onsdag aften spiller holdet ligakamp mod Ringkøbing, hvor Odense HC håber, det kan forlænge holdets sejrstime til 20 kampe i indeværende sæson.

En kamp med ekstra betydning

Kampen mod Odense kan også godt have lidt ekstra betydning for fynboerne. Med en sejr slår holdet rekorden for flest sejre i træk i samme sæson, der de sidste 15 år har tilhørt det gamle Slagelse Dream Team, der blev trænet af håndboldlegenden Anja Andersen. I sæsonen 2003/04 havde Slagelse 19 ligasejre i træk, inden det i tredjesidste runde blev uafgjort mod Randers.

Men inden Odense HC kan fejre en sejr samt rekord skal nogle ting finpudses, mener Jan Pytlick.

- Vi skal se lidt på vores angrebsspil og flowet i det. Jeg synes, vi var lidt hakkende i går (mandag, red.). Ringkøbing dækker lidt anderledes, men det vigtigste er, at vi få styr på flowet, der ikke været så godt i et par kampe, siger Jan Pytlick.

Jan Pytlick ved, at det mentale bliver noget af det vigtigste for holdet i kampen onsdag.

- Vi har lige spillet en kamp i Champions League og skal spille en igen på søndag (mod Rostov-Don, red.). Men vi skal være mentalt parate til den her kamp. Hvis vi er det, så ved vi også, at vi er stærkere end dem.

Efter træningen tirsdag kunne Odense-træneren bekræfte, at holdet er skadesfrit og alle spillere er klar til kampen onsdag, der begynder kl. 19.30.